Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek sürüyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de bir şehit kızının da aralarında bulunduğu 100 sağlık çalışanı, ihtiyaç halinde gönüllü askere gidebileceklerini belirten dilekçe hazırladı.

Daha sonra dilekçeyi İskenderun Askerlik Şube Başkanlığına getiren grup, burada yetkililerle görüştükten sonra başvuru dilekçesini görevlilere teslim etti.

Şube çıkışı grup adına gazetecilere açıklamada bulunan Sağlık-Sen İskenderun Şube Başkanı Mehmet Fazıl Geçer, her zaman Türk askerinin yanında olduklarını söyledi.

Onlara destek vermek amacıyla dilekçe hazırladıklarını ifade eden Geçer, erkek ve bayan bütün sağlık çalışanlarının gönüllü olarak imza attığını belirtti.

İskenderun Devlet Hastanesinde çalışan 4 çocuk annesi şehit kızı Fatma Mücahitoğlu da babasının Mersin'in Tarsus ilçesinde 1979 yılında teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğunu söyledi.

Kendisinin de bu vatan uğruna canını verebileceğini aktaran Mücahitoğlu, "Ben de babam gibi bu vatana kanımı feda etmeye varım." dedi.

Adıyaman

Adıyaman'da bir araya gelen 20 muhtar, Adıyaman Askerlik Şubesine giderek harekata katılmak istediklerini belirten dilekçe verdi.

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için talepte bulunduklarını belirterek, "Maddi ve manevi olarak, kanlarının son damlasına kadar cephede savaşan kahraman Türk ordusunun yanında olduğumuzu göstermek için dilekçelerimizi verdik. Yaş itibarıyla bizi askere almasalar bile askerlerin botlarını, postallarını boyamadan, bulaşık yıkamaya kadar tüm işleri yapmaya hazırız." diye konuştu.

Taş, muhtarlar olarak her an göreve hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Diyarbakır

Diyarbakır'da bir grup, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.

Merkez Yenişehir ilçesinde toplanan, aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı grup "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." ve "Kahrolsun PKK." sloganları eşliğinde, Askeralma Bölge Başkanlığı önüne kadar yürüdü.

Burada grup adına konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın sürdüğünü söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Rumların baskı ve zulmüne son vermek amacıyla 20 Temmuz 1974'te düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'nda olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'na katılmak istediklerini belirten Can, "Vatan için canımızı vermeye hazırız. Harekata katılmak için dilekçe vermeye geldik. Yakında Suriye sınırına gidip harekata katılan askerlerimizi de ziyaret edeceğiz." dedi.