Azerbaycan ziyareti öncesinde gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’ye atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu
14.10.2019 - 15:45 | Son Güncelleme: 14.10.2019 - 16:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,devlet bahçeli,
656265 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656265.aspx
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