Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk İş Konseyi Bakü buluşmasında konuşuyor...

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Amacımız tek bir soydaşımızın dahi dışarıda kalmayacağı bir yapıyı tesis etmektir.

- Biz Kazak, Özbek, Türkmen, Azeri, Kırgız, Tatar, Çerkez, Çeçen, tüm kardeşlerimize Türk diasporasının doğal bir üyesi olarak bakıyoruz.

- Son attığımız adımın tek sebebi var. Suriye'nin kuzeyini, PKK'nın yan unsurları olan PYD, YPG ve DEAŞ'tan temizlemek ve orayı gerçek sahiplerine vermek.

DEAŞ'tan FETÖ'süne, PKK'sından El Kaide'sine kadar dünyanın en kalleş terör örgütlerinin hedefi olmuş, terör eylemlerine on binlerce vatandaşını kurban vermiş bir ülkeyiz. Dolayısıyla terörün acısını en iyi bilen milletlerden biriyiz.

Terörle mücadele konusunda Suriye krizindeki kadar çifte standarda, tutarsızlığa maruz kalmadık.