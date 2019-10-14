Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa ve Gaziantep'ten Akçakale ilçesine gelen Suriyeli aşiret liderleri, sınırın sıfır noktasında basın açıklaması yaptı. Teröre tepki gösteren Suriyeliler, Fırat'ın doğusunda PKK/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Aşiret liderleri yapılan operasyon nedeniyle Türk askerine, Türk devletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.