Fırat'ın batısında Münbiç sınırında operasyon için hazır bekleyen Türk tankları, zırhlı araçlar ve MSO birliklerinin yer aldığı ağır silahlı araçlar, Münbiç'e doğru harekete geçti. Sınırı geçen TSK ve MSO, Münbiç merkeze doğru ilerliyor. Bölgeden çatışma sesleri duyulmaya başlandı.
Münbiç'e operasyon başladı
14.10.2019 - 16:54 | Son Güncelleme: 14.10.2019 - 17:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Münbiç sınırında güvenli bölgede bekleyen Türk tankları ve MSO ordusu birlikleri, Münbiç'e doğru ilerlemeye başladı. Bölgeden çatışma sesleri duyuluyor.
Etiketler : Münbiç sınırı,münbiç operasyon,
656275 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656275.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER