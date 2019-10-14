Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırat'ın batısında Münbiç sınırında operasyon için hazır bekleyen Türk tankları, zırhlı araçlar ve MSO birliklerinin yer aldığı ağır silahlı araçlar, Münbiç'e doğru harekete geçti. Sınırı geçen TSK ve MSO, Münbiç merkeze doğru ilerliyor. Bölgeden çatışma sesleri duyulmaya başlandı.