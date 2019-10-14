Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Iğdır Sulh Ceza Hakimliğince hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunan E.Ç.’yi (27) Dulkadiroğlu ilçesi Beşenli Mahallesi'nde yapılan araştırma sonucu yakaladı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda E.Ç.'yi saklandığı mahallede gözaltına aldı. FETÖ şüphelisi, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.