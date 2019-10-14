Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İHA MUHABİRİ OLMAK İSTER MİSİNİZ? TIKLA

SİZ DE MUHABİR OLABİLİRSİNİZ!

İHA Muhabir Uygulaması, cep telefonunuz ile çektiğiniz görüntülerin İHA Haber Merkezine gönderilmesini sağlayan mobil uygulamadır. İHA Muhabir Uygulamsı ile akıllı telefonlarınızı habercilikte kullanabileceksiniz.

İndirin

App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak ile öncellikle İHA Muhabir'e kaydolunmaktadır. Kayıt bilgilerinin girişinden sonra onay için doğrulama mesajı telefonunuza gönderilecektir. Gönderilen link ile kullanım şartları onay sayfasınaulaşabileceksiniz. Programın telefonunuzada çalışabilmesi için kamera, mikrofon ve konum özelliğininkullanımına izin vermeniz gerekmektedir. Onayınıza sitinaden muhabirliğiniz İHA'da aktif hale gelecektir.

Tebrikler artık İHA muhabirisiniz

App Store'dan programı indirmek için tıklayın

Google Play'den indirebileceğiniz android uygulaması yakında yayında olacak...

Gönderin!

İHA'ya görüntü göndermek için uygulamayı açarak kayıt tuşuna dokunmanız yeterlidir. Çektiğiniz görüntüler anlık olarak İHA Haber Merkezine düşecektir. Haberler servis edilmeden resmi kaynaklardan teyit edilecektir. İHA Muhabir uygulamasında telefonun kamerasının çalışması için telefonu yatay olarak tutmanız gerekmektedir.

Son dakika görüntülerinde kaydedilen sıcak anların görüntülerini, 30 saniyelik parçalar halinde kayda girip çıkarak transferi otomatik başlatabilirsiniz. Böylelikle görüntüler haber merkezine daha hızlı ulaşacaktır.

Görüntü kaydı sırasında gerekmedikçe konuşulmaması tavsiye edilmektedir. (Ortam sesi öncelikle gerekmektedir) Olayı gören kişilerle kısa bir röportajda konunun anlaşılması bakımından önemlidir. HAber ve görüntülerle alakalı olarak. 0506 889 88 91 ve İHA Merkez 0212 454 29 33 numaralı telefonlar ile irtibata geçebilirsiniz.

Uygulama, kaydedilen görüntüleri otomatik olara en uygun sıkıştırma ile göndermektedir. Çektiğiniz görüntüler 24 saat sonra film rulonuza gelecektir.

Güzel haberler haftanın haberi ve ayın haberi kategorilerinde mükafatlandırılacaktır.

Görüntülerin servis edilip edilmemesine İHA Yayın Kurulu karar verecektir. Gayriahlaki ve kanuni sınırlamalrın altındaki görüntüler servis edilmez.

Seyredin!

Uygulama ile gönderdiğiniz görüntüler, İHA Yayın Kurulunun onayı sonrası İHA abonesi olan bütün basın kuruluşlarınaservis edilecektir. Böylelikle çekmiş olduğunuz görüntüleri televizyon kanallarında ve web sitelerinde keyifle seyredebileceksiniz.