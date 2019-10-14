Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede iki bakan başta Suriye olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü
14.10.2019 - 19:03 | Son Güncelleme: 14.10.2019 - 19:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bakan Akar,
656294 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656294.aspx
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