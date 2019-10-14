Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı 6. gününde başarı ile devam ediyor. Bu kapsamda SMO birlikleri, Mümbiç'in batısında bulunan Yalışlı ve el-Azuri köylerini teröristlerden temizledi. Bölgede terör örgütü PKK/PYD'ye ait bir tank da ele geçirildi.
Mümbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi
14.10.2019 - 20:14 | Son Güncelleme: 14.10.2019 - 20:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mümbiç'in batısındaki iki köy terör unsurlarından temizlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Barış Pınarı Harekatı,
656303 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656303.aspx
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