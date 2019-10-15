Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Terör örgütünün sosyal medya üzerinden “Siviller öldürülüyor” kara propagandası ise ellerinde patlıyor. Terör örgütü yandaşları, sosyal medyada özellikle Avrupa ülkelerini harekete geçirmek için sahte görsellerle “Türkiye sivilleri hedef alıyor” iftirasına sarılırken, kullanılan fotoğrafların Barış Pınarı Harekâtı ve TSK ile hiçbir alakasının olmadığı ispatlanarak çürütülüyor.

Sivil kıyafet giyen teröristlerin vurulması yalanına da sarılan ve bu şekilde dünya kamuoyunu etkilemeye çalışan terör örgütünün propagandası yine sosyal medyada üzerinden paylaşılan gerçek içeriklerle boşa çıkartılıyor. Türkiye’nin, Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekâtı ve son olarak devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda tek sivil zarar görmezken, “Siviller ölmesin” diyerek müeyyide tehdidinde bulunan ABD ve Batı ülkelerinin ise bu konudaki sicilleri oldukça bozuk. Özellikle ABD’nin Afganistan ve Irak işgali ile binlerce sivil hayatını kaybederken; Suriye’nin Rakka ve Deyrizor şehrinde YPG/PYD ile birlikte gerçekleştirilen operasyonlarda taş taş üstünde bırakılmamıştı.