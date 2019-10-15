Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede sokaklar yeniden hareketlenirken, çocuklar bisiklet sürüp oyunlar oynamaya başladı. Sınıra yakın yerlerde güvenlik nedeniyle kapalı tutulan iş yerleri de kepenk açıp, camlarına Türk bayrakları astı.

Sınır hattına yakın noktada manav dükkânı işleten İsmail Altın, perşembe günü iş yerini kapatmak zorunda kaldığını söyledi. Tel Abyad’ın terör unsurlarından temizlenmesiyle rahat nefes aldıklarını belirten Altın, “Bugün dükkânımızı yeniden açtık. Askerimiz bizi kurtardı bu teröristlerden. Esnaf dükkânını açtı ve herkes memnun” diye konuştu.

Esnaf Mehmet Demirtaş da Akçakale halkının her zaman devletinin yanında olduğunun altını çizerek, “YPG/PKK çapulcuları bizi korkutamazlar. Biz her şekilde devletimizle beraberiz” ifadelerini kullandı.