İtalya'dan yola çıkan ve Yunanistan'ın Pire Limanı'na gitmek üzere Ege Denizi'ne doğru ilerleyen Bahama Adaları bandıralı 'Seven Seas Voyager' isimli dev kruvaziyer gemisi 36 millik boğaz geçişini tamamladı. Dev gemi, Pire Limanı'na doğru yol almayı sürdürüyor.
Dev kruvaziyer, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
15.10.2019 - 11:55 | Son Güncelleme: 15.10.2019 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bahama Adaları bandıralı 'Seven Seas Voyager' isimli 13 katlı ve 206 metre boyundaki dev kruvaziyer gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Etiketler : Dev kruvaziyer,Çanakkale Boğazı,
656433 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656433.aspx
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