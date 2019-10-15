Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü’de Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

-(Gümrük) Kotalar maalesef ticaretimiz önündeki en büyük engellerden biri. Türk Konseyi olarak aramızdaki kotaları kaldırmamız gerekiyor

-Bu sabah itibarıyla yaklaşık bin kilometrekarelik alanı bölücü terör örgütünün işgalinden kurtardık

-Son 8 yılda yaşadıklarımız bir terör örgütünün diğerinin eliyle tasfiye edilemeyeceğini göstermiştir

-Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene, hedeflerimize ulaşıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

-Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon, daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz