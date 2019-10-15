Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Isparta 6 Mart Spor Salonu’nda düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında kentin Ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alan sporcuları ödüllendirildi. Törende ayrıca, kentte spor haberciliğine yön veren ve kentin spor sorunlarının çözümü konusunda yaptığı haberlerle gündemin nabzını tutan İHA Isparta Bürosu Muhabirlerinden Levent Doğan’a da Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu tarafından ‘Yılı en iyi spor habercisi’ ödülü verildi. Vali Seymenoğlu, Doğan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İHA ve muhabir Doğan’a teşekkür

Gençlik ve Spor Isparta İl Müdürü Murat Gevrek ise Doğan’ı kutlayarak, “Isparta sporuna yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İhlas Haber Ajansı yetkililerine de sporcularımızın başarılarını ulusal medyada gündeme getirdikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

