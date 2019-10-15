Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.”
MİT ve TSK'dan Gara'ya ortak operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
15.10.2019 - 14:04 | Son Güncelleme: 15.10.2019 - 14:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışma sonucunda Irak’ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Etiketler : Kuzey Irak,terörist,
656456 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656456.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER