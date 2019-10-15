Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.”