Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalinden kurtarılarak kontrol altına alınan Tel Abyad’a yardım malzemeleri ulaştı. Bölgeye ulaşan Türk Kızılayı, Mehmetçiğimizin desteğiyle Tel Abyadlı kardeşlerimize yardım malzemelerini dağıtmaya başladı.”