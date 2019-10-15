Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalinden kurtarılarak kontrol altına alınan Tel Abyad’a yardım malzemeleri ulaştı. Bölgeye ulaşan Türk Kızılayı, Mehmetçiğimizin desteğiyle Tel Abyadlı kardeşlerimize yardım malzemelerini dağıtmaya başladı.”
MSB: Türk Kızılayı, Mehmetçiğimizin desteğiyle Tel Abyadlı kardeşlerimize yardım malzemelerini dağıtmaya başladı
15.10.2019 - 14:24 | Son Güncelleme: 15.10.2019 - 14:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatında terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Tel Abyad bölgesine Türk Kızılayı ile birlikte yardım malzemelerini dağıtmaya başlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,Barış Pınarı Harekatı,
656462 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656462.aspx
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