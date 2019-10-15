Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere askeri araç takviyesi yapıldı. Çeşitli illerden sınır birliklerine takviye amaçlı gönderilen zırhlı araçları taşıyan konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Gaziantep'in Karkamış ilçesine ulaştı. Karkamış Gümrük Kapısı'na gelen konvoy, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere doğru hareket etti.
Suriye sınırına askeri sevkiyat
15.10.2019 - 14:29 | Son Güncelleme: 15.10.2019 - 14:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere askeri araç takviyesi yapıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : tsk,sevkiyat,suriye,
656463 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656463.aspx
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