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Münbiç'ten bir acı haber daha! Yaralanan askerimiz şehit oldu
15.10.2019 - 16:39 | Son Güncelleme: 15.10.2019 - 16:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: 15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde yaralanan 1 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Kaynak: İHA
Etiketler : münbiç,şehit,
656497 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656497.aspx
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