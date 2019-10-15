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Terör örgütü Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki yerleşimlere saldırdı: Ölüler ve yaralılar var
15.10.2019 - 18:14 | Son Güncelleme: 15.10.2019 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.
Etiketler : Terör örgütü YPG/PKK,Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi,
656516 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656516.aspx
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