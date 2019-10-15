Suriye’nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlar üzerindeki askeri araçlar ve mühimmatları ile Barış Pınarı Harekatı’na katılmak üzere Şanlıurfa’ya hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatların devam edeceği bildirildi.
Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa’ya gönderildi
15.10.2019 - 18:39 | Son Güncelleme: 15.10.2019 - 18:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye Milli Ordusu askerleri otobüslerle Barış Pınarı Harekatı’na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa’ya hareket etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Suriye Milli Ordusu,
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