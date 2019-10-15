Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad teröristlerden temizlendi. Terörden temizlenen Tel Abyad’dan yeni görüntüler kameralara yansıdı.