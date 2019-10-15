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Resülayn ve Tel Abyad' da, arama-tarama ve mayın / EYP temizleme çalışmaları devam ediyor
15.10.2019 - 21:45 | Son Güncelleme: 15.10.2019 - 21:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: ''Resülayn ve Tel Abyad' da, arama-tarama ve mayın / EYP temizleme çalışmaları devam ediyor ilçe odaları ile köy ve mezralarında; arama-tarama ve mayın / EYP temizleme çalışmaları devam ediyor ''
Kaynak: İHA
Etiketler : Resülayn,Tel Abyad,
656545 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656545.aspx
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