Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ABD’li mevkidaşı Mark Esper telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Görüşmede, Suriye'deki durum bağlamında karşılıklı çıkarlara yönelik konular tartışıldı” denildi.
Rusya ve ABD savunma bakanları arasında "Suriye" görüşmesi
15.10.2019 - 22:53 | Son Güncelleme: 15.10.2019 - 22:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye’deki gelişmeler üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : sergey şoygı,mark esper,
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