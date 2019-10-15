Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ABD’li mevkidaşı Mark Esper telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Görüşmede, Suriye'deki durum bağlamında karşılıklı çıkarlara yönelik konular tartışıldı” denildi.