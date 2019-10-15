Erdoğan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
15.10.2019 - 23:43 | Son Güncelleme: 15.10.2019 - 23:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : putin,erdoğan,
656563 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656563.aspx
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