Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri’de haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP’li Belediye Başkanı Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve Belediye Meclis Üyesi İrfan Sarı gözaltına alındı. Ankara’da gözaltına alınan Remziye Yaşar, emniyetteki işlemlerinin ardından Hakkâri’ye gönderildi. Polis ekipleri, Hakkâri ve Yüksekova belediyesi çevresinde geniş güvenlik tedbiri alarak içeride arama yaptı.

Van’ın Erciş ilçesinde de “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında HDP’li Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve HDP ilçe başkanı Şakir Asıl’ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramasında çok sayıda örgütsel dokümanla dijital materyal ele geçirildi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda da HDP’li Belediye Başkanı Semire Nergiz ile meclis üyeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut yakalandı.