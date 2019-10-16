Ağrı’dan gelen Yasin Kaya kızının dört sene evvel lise ikinci sınıfta okurken dağa kaçırıldığını söyledi. Büyük acı yaşadıklarını dile getiren baba Kaya “Okula gittim, yoktu. Emniyete gidip bildirdim. Bana kızımın dağa kaçırıldığı belirtildi. Çocuğumu kaçıran kişi emniyet ekiplerince yakalandı, şu an cezaevinde. Çocuğum HDP tarafından götürülmüş. Bunu hep HDP yapıyor. Çocuğumu okula gönderdim, onlar kaçırdı. Benim evimi yıktılar” diye konuştu.
'Evladımı okula yolladım HDP’liler dağa götürdü'
16.10.2019 - 03:17 | Son Güncelleme: 16.10.2019 - 03:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dağ kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 43’üncü günde 55 oldu.
Etiketler : hdp diyarbakır,diyarbakır anneler,
656583 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656583.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER