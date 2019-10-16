Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı’dan gelen Yasin Kaya kızının dört sene evvel lise ikinci sınıfta okurken dağa kaçırıldığını söyledi. Büyük acı yaşadıklarını dile getiren baba Kaya “Okula gittim, yoktu. Emniyete gidip bildirdim. Bana kızımın dağa kaçırıldığı belirtildi. Çocuğumu kaçıran kişi emniyet ekiplerince yakalandı, şu an cezaevinde. Çocuğum HDP tarafından götürülmüş. Bunu hep HDP yapıyor. Çocuğumu okula gönderdim, onlar kaçırdı. Benim evimi yıktılar” diye konuştu.