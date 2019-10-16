Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayaalp, İHA Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu’nu ve İHA Mardin muhabiri Beril Solmuşgül’ü ziyaret ederek tebriklerini illetti. MHP İl Başkanı Kayaalp, göstermiş olduğu cesaretten dolayı Solmuşgül’e plaket verdi. Kayaalp, “Beril Hanım’ın oradaki dik duruşu ve teröristlere vermiş olduğu cevap, bizi hem gururlandırdı ve hem de onurlandırdı. Bu memlekette insanların artık konuştuğunu gördük. Bu her meslekte insanların konuşacağının işaretidir. Beril Hanım burada belki bir ilk cesaret örneği sergilemiştir. Ondan dolayı biz kendisini plaketle onurlandırmak istedik” diye konuştu.

Solmuşgül de plaketi sınır ötesinde görev yapan bütün Mehmetçikler adına ve şehit annelerin adına aldığını söyledi. Diyarbakır İHA