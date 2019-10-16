Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin Kızıltepe’ye bağlı Taşlıca ve Otluk köyüne, Suriye tarafından sekiz adet havan topu ve roket atıldı. YPG’li teröristler tarafından atılan havan topu sonucu iki kişi hayatını kaybetti, on iki kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası yaralılara yardıma giden vatandaşlara da havan topu atıldığı ortaya çıktı.

YİNE GAZETECİLER HEDEFTE

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde gazetecilerin ve doktorların kaldığı otele havan mermisi ile roket düştü. Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Barış Pınarı Harekâtı’nı takip eden basın mensuplarının ve doktorların konakladığı otele havan mermisi düştü. Merminin patlamaması büyük bir facianın önüne geçti. İlçe emniyet ekipleri olay sonrası geniş güvenlik önlemi aldı. İHA muhabirleri Refik Fidan ve Cahit Özçelik’in de aralarında bulunduğu gazeteciler ile doktorlar, olayı yara almadan atlattı. Şu ana kadar ilçe merkezine 70 roket ve havan mermisi düştü.