Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süleymaniye Külliyesi, imparatorluk topraklarının çeşitli yerlerinden getirilen malzemelerle yedi senede tamamlandı. Külliyenin inşasına 896 bin 360 altın para ve 82 bin 900 akçe, yani yaklaşık 3.200 kilo altın harcandı. İnşasında bin 713’ü Müslüman, toplam 3 bin 523 işçi çalıştı. Yaz aylarında günlük işçi sayısının 2 bine ulaştığı külliyede, Hassa Mimarlar Ocağının elemanları, acemioğlanlar, diğer kapıkulu ocakları mensupları ile imparatorluğun dört bir yanından ücretli ustalar, işçiler ve forsalar görev yaptı. Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman tarafından verilen anahtarla, devletin ileri gelenlerinin bulunduğu bir törende dualarla “Ya Fettah” diyerek 15 Ekim 1557’de külliyeyi hizmete açtı. Külliye, cami, Rabi Medresesi, Salis Medresesi, Evvel Medresesi, Sani Medresesi, Tıp Medresesi, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, Hürrem Sultan Türbesi, türbedar odası, darüşşifa, darüzziyafe, Darülhadis Medresesi, tabhane, Mimar Sinan Türbesi ve hamam olmak üzere 15 bölümden oluşuyor. Külliyenin en önemli bölümünü ise heybetin ve zarafetin bütünleştiği Süleymaniye Camii oluşturuyor.