Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU

ANKARA

Tünel inşaatında şu an 380 metreye ulaşılırken, tüneli açan E-Berk firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Özüdoğru, belediye başkanlarına çağrıda bulundu. Türkiye’de ilk defa böyle bir proje yapıldığını belirten Özüdoğru, “Büyükşehirlerde artan sel baskınlarının önüne Üsküdar’daki gibi tünelle geçebiliriz” dedi.

İKİ AYRI TÜNEL İNŞA EDİLİYOR

Mart ayında temeli atılan proje kapsamında Çavuşdere ve Bülbüldere istikametlerinde iki ayrı tünel inşa edilecek. Toplam uzunluğu bin 600 metre olan projenin 760 metrelik kısmı olan Çavuşdere tünelinde 380 metre geçilirken, inşaatın iki ay içinde bitirilmesi, 840 metrelik Bülbüldere tünelinin de 2020 Mayıs ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Projeyle Üsküdar Meydanı’nda biriken suyu tüneller vasıtasıyla doğrudan denize aktaracaklarını belirten Özüdoğru, “Tamamlandığında Üsküdar’ın sel problemi tamamen ortadan kalkmış olacak. İklim değişikliğiyle birlikte büyükşehirlerimizde sel baskınları her yıl daha da artıyor. Vadiden yerleşim yerlerine doğru biriken suları, açtığımız tünellerle direkt olarak tahliye ediyoruz. İstanbul ve Ankara’da sele maruz kalan o kadar çok bölge var ki; tüm bunlara ya tünel açma makinesiyle ya da boru itme makinesiyle açacağımız tünellerle çözüm bulabiliriz” dedi.