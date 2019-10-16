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İstanbul Havalimanı'nda görevliye hakaret etmişti! Bin 740 TL para cezasına çarptırıldı
16.10.2019 - 12:19 | Son Güncelleme: 16.10.2019 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Havalimanı’ndan Bodrum’a yapılacak seferin gecikmesi nedeniyle yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi’ye hakaret eden yolcu Fatma Funda E., bin 740 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasını 5 yıl geriye bıraktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul Havalimanı'nda görevliye hakaret eden kadın,
656661 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656661.aspx
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