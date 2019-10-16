Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarının soruların cevapladı. Erdoğan, UEFA'nın Fransa-Türkiye maçında milli oyuncularımızın verdiği asker selamı nedeniyle soruşturma açmasına da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Şık bulmuyorum. Böyle bir şey hayatta olmuş değil. Ben buradan çok ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler. Bunun dışında bu noktaya gelmiş bir takıma, herhangi bir olumsuz yaklaşım olmaz." diye konuştu.