Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından, çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı.

SKY News muhabirinin "ABD delagasyonu buraya geliyor, endişeli misiniz?" sorusuna "Yok. Niye endişeli olayım?" cevabını verdi.

"DİMDİK AYAKTAYIM"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Türkiye'ye gelecek. Pence ve Pompeo'nun Türkiye'ye geleceğini ABD Başkanı Trump duyurmuştu. Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmada, Pence ve Pompeo'nun yarın Suriye konusunu görüşmek için Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıklamıştı.

Bu gelişmeler üzerine Meclis Toplantısı'nın ardından Erdoğan'ın yanına giden Sky News muhabiri, Pence ve Pompeo'nun Türkiye ziyaretini sordu. Muhabirin "Onlarla neler konuşacaksınız?" sorusuna ise Cumuhrbaşkanı Erdoğan "Ben dimdik ayaktayım. Onlarla görüşmeyeceğim. Onlar karşıtlarıyla görüşecek. Ben Trump geldiği zaman konuşurum" dedi.