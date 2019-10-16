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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı başkanlığında Külliye'de toplandı
16.10.2019 - 16:11 | Son Güncelleme: 16.10.2019 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın saat 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Kabinesi,toplantı,
656697 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656697.aspx
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