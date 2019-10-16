Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
Yaşar Güler İngiliz mevkidaşı ile görüştü
16.10.2019 - 19:06 | Son Güncelleme: 16.10.2019 - 19:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Yaşar Güler,story_,
656717 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656717.aspx
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