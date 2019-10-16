Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Tel Abyad şehrinin batısında YPG/PKK'ya ait olduğu tespit edilen bir insansız hava aracı (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
Tel Abyad'ın batısında terörist YPG'ye ait İHA düşürüldü
16.10.2019 - 19:50 | Son Güncelleme: 16.10.2019 - 19:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye'nin Tel Abyad şehrinin batısında YPG/PKK'lı teröristlere ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tel Abyad,
656722 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656722.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER