Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu."
"Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu"
16.10.2019 - 20:03 | Son Güncelleme: 16.10.2019 - 20:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı: "Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 653 oldu."
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,
656723 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656723.aspx
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