Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Kurumuna (THK) kayyum atanması talebi üzerine açılan dava, dün Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından görüldü. Davaya, THK Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin avukatı Mustafa Köroğlu ile davalı THK Başkanlığı avukatları Ahmet Sungur ve Sabri Hafif katıldı. Avukat Köroğlu, THK Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunun yönetimden ayrıldığını belirterek “Yönetim tek başına idare ediliyor. Kuruma kayyum atanmasını talep ediyorum” dedi. Diğer avukatlar da kuruma değil yönetimine atanmasını talep etti. Bu istekler üzerine kararını açıklayan mahkeme, THK Başkanlığına Abdullah Kaya, Adnan Zengin ve Cenap Aşçı’dan oluşan üç kişilik yönetim kayyumu atanmasına karar verdi. Öte yandan THK, yazın yaşanan orman yangınları sonrası tartışma konusu olmuştu. Kurumun yangın söndürme araçlarının kullanılmaması tepki çekmişti. Ardından da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli THK hakkında açıklamalar yapmıştı. Ayrıca, geçen aylarda kurumla ilgili geçmişe yönelik soruşturma başlatılmıştı. Abdullah Sarica ANKARA İHA