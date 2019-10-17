Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda iç savaş sebebi ile yokluk ve yoksulluğun hat safhada olduğu Afganistan’ın Şıbırgan şehrinde hayırseverlerin katkıları ile Kur’ân-ı kerim kursu, medrese ve su kuyusu dua ile hizmete açıldı. Müderris Abdülhakim Mahdum, açılış esnasında Türkmenler adına bir konuşma yaptı. Mahdum “Türk ordusu Suriye’nin kuzeyinde ‘Barış Pınarı Harekâtı’ başlattı. Mehmetçiğin muzaffer, mansur ve muvaffak olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Ardından da hem Türk halkı, hem askerî hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan için medrese talebelerine dua ettirdi. Talebeler, hep bir ağızdan zafer için “amin” dedi. Devamında da su kuyusu, medrese ve Kur’ân kursu açan İhlas Vakfı ile hayırseverlere teşekkür edildi.



İhlas Vakfı, Türkmenlerin yaşadığı bölgede Kur’ân kursu, medrese ve su kuyusu açtı.