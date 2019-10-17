Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı Harekâtı sırasında ağır darbe yiyen terör örgütü PKK/YPG-PYD’nin elebaşları, sivillerin arasına karışıp kaçmaya çalışıyor. Resülayn ve Tel Abyad kontrol altına alınırken, operasyon bölgesine zorla silah altına alınarak gönderilen örgüt mensuplarından fırsatı bulanlar da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Millî Ordusu’na teslim oluyor. Operasyonun sekizinci gününde 29 terör örgütü mensubunun teslim olduğu öğrenildi. Teröristler tarafından kız erkek ayrımı yapmadan ölüme gönderilen ve çatışma bölgesinden kaçan gençler, örgütün acımasız yüzünü ve pişmanlıklarını anlattı. Örgütteki çözülmenin her geçen gün artacağına işaret eden gençler “Bizi zorla çatışmaya sokanlar tek tek kaçtı. Bizim gibi orada olmak istemeyen çok sayıda genç var” diye konuştu. Teröristler, Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Afrin’den, Fırat Kalkanı operasyonunda el-Bab’dan da benzer şekilde kaçmışlardı.



DEYRİZOR’DA ÇATIŞMA

Bu arada terör örgütü, Deyrizor’un kuzey ve doğu kırsalından SDG adı altında görünen 100 Arap genci, Barış Pınarı Harekatı sebebiyle Resülayn ve Tel Abyad’a sevk etmek istedi. Teröristlerin, aşiret mensubu savaşçıları almaya gelmesi üzerine şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda, götürülmek istenen Araplardan 10 kişi yaralandı. YPG/PKK, Suriye’de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015’te SDG adı altında bir araya getirmişti. O dönemden bu yana Suriye’nin üçte birini işgal eden terör örgütü YPG/PKK, SDG ismini kullanıyor.



653 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan teröristlerden temizlenen Tel Abyad ve Resülayn’ın kırsal kesimlerindeki operasyonlar devam ederken Millî Savunma Bakanlığı etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 653’e yükseldiğini açıkladı. Operasyonun başladığı tarihten beri iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy de terör örgütünden kurtarıldı.