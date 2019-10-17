Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü, Mehmetçik karşısında direnemeyince önceki gün Menbiç’e Suriye ordusu girmişti. Rus askerlerinin de Menbiç’e girmesinin ardından Mehmetçik şehrin dışında beklerken terör örgütü YPG, dün de Kobani’ye (Ayn el Arab) rejim askerlerini davet etti. Bunun üzerine Suriye ordusundan bir grup asker, Rus askerleriyle birlikte Kobani’ye girdi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem evi de büyük bir konvoyla, Rus askerleri eşliğinde Kobani’ye giren birliklerin, havadan da korunduğunu bildirdi. Türkiye sınırında yer alan ve 5 yıl önce DEAŞ’in işgal ettiği Kobani, daha sonra YPG’nin kontrolüne geçmişti.