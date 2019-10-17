Terör örgütü PKK/YPG-PYD’li teröristlerle sıcak çatışmaya giren SMO’nun 136 askeri de yaralandı. SMO askerleri, Tel Abyad ve Resülayn kırsalında yaşanan şiddetli çatışmalarla teröristlere ağır kayıplar verdiriyor. 