Terör örgütü PKK/YPG-PYD’li teröristlerle sıcak çatışmaya giren SMO’nun 136 askeri de yaralandı. SMO askerleri, Tel Abyad ve Resülayn kırsalında yaşanan şiddetli çatışmalarla teröristlere ağır kayıplar verdiriyor.
Suriye Milli Ordusu 46 şehit verdi
17.10.2019 - 03:36 | Son Güncelleme: 17.10.2019 - 03:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Harekâtı’nın sekizinci gününde Suriye Millî Ordusu’nun (SMO) 46 şehit verdiği açıklandı.
Etiketler : smo,şehit,barış pınarı harekatı,
656763 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656763.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER