Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın, Türkiye-Suriye sınırında güvenliğin sağlanması için iki ülke arasında işbirliği sağlanmasına katkıda bulunacağını ifade eden Lavrov, ayrıca Şam ile Suriyeli Kürtler arasındaki anlaşmanın uygulanmasını teşvik edeceklerini belirtti. ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye’nin kuzeyinde Kürtleri ayrılıkçılığa ittiğini savunan Lavrov, Suriye’nin kuzeyinde yaşanan gelişmeler sebebiyle DEAŞ militanlarının bütün dünyaya yayıldığını ve bunun sorumlusu olarak Avrupa’yı gördüklerini dile getirdi. Lavrov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya’ya yapması beklenen ziyareti sırasında Suriye konusunun ele alınacağını da ifade etti.

Erhan Altıparmak MOSKOVA İHA

