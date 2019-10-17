Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Barış Pınarı Harekâtı kapsamında şu ana kadar bin 200 kilometrekare alanın terörden temizlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şehitler tepesi hiç boş kalmayacak. En büyük hesabın Allah’ın hesabı olduğu inancıyla bize dayatılan değil, doğru bildiğimiz yolda yürümekte kararlıyız” dedi.

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: Hayatını kaybeden 20 vatandaşımız için başsağlığı, yaralanan 170 vatandaşımız için geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere kimse aramadı. Bunları iyi tanıyın, bunlara hiç güvenmeyin. Terör örgütünü korumak için bizi arayanlar yarım ağızla bile olsun bu konuda tek kelime etmediler. Türk ordusunun bu kadar süratle mesafe alacağını ummuyorlardı. Baktılar ki hesap tersine döndü şimdi aramaya başladılar. Hepsine gereken cevabı verdik.



BU DEVRAN ELBET DÖNER

Ey Batı, ey Arap Ligi, ey azıcık da olsa vicdan sahibi ülkeler bu devran elbet dönecek. Asla böyle bir duruma düşmenizi istemeyiz ama şunu bilin ki yarın öbür gün siz de bizimle benzer sıkıntılarla baş başa kalacaksınız. Emin olun o zaman bizi çok iyi anlayacaksınız ama iş işten geçmiş olacak. Teröristler kapınıza dayandığında, şehirleriniz canlı bomba saldırıları ile terörist saldırıları ile sarsılırken bakalım o zaman teröristleri destekleyenlere siz ne diyeceksiniz nasıl davranacaksınız?

Bugün ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyanın en önemli malzemelerinden biri sivil katliam iftirasıdır. Buna karşılık bize bu ithamları yapanların geçmişi sivil katliamları ile doludur. Geçen Sayın Macron’a söyledim. Ruanda’da yüz binlerce insanı katleden siz değil misiniz? dedim. ‘Aynaya bak aynaya’ dedim.



SİZE BİR TEKLİFİMİZ VAR

Bizi arayıp teröristler adına talepte bulunanlara şunları söylemek istiyorum. Madem terör örgütü ile bu kadar içli dışlısınız, gönlünü etmek uğruna Türkiye’nin müttefikliğini hiçe sayıyorsunuz. Teröristlerin gönlünü etmek adına Türkiye’nin müttefikliğini hiçe saymaya göze alıyorsunuz. Size bir teklifimiz var. Hemen bu gece tüm teröristler, silahlarını, malzemelerini bırakıp, kurdukları tuzakları imha edip belirlediğimiz güvenli bölgeden dışarı çıksınlar. Bu dediğimiz yapıldığında sadece teröristleri hedef alan harekâtımız zaten kendiliğinden sona erecek. Suriye’deki gelişmeler nedeniyle bize ekonomik yaptırımlar tehdit edenlere de diyoruz ki: azdan az gider çoktan çok gider. Bize ülkelerine girme yasağı koyanlar onların da iyi düşünmesi gerekir. Bize düşen nedir; hayırlı olsun. Gelmezsek ne olur, batar mıyız?



ERDOĞAN’DAN VEKİLLERE GENEL KURUL UYARISI:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup konuşmasının başında milletvekillerinin Meclis’teki toplantılara katılımının zayıf olduğunu belirterek uyardı. Erdoğan “Salı, çarşamba ve perşembe günlerinde biz Meclis çalışmalarına örnek bir parti olarak görüntü vermezsek bize yazıklar olsun. Burada hassas olmamız lazım. Arkadaşlarımızın sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.



Menbiç’te olmak diye bir derdimiz yok

Erdoğan, toplantı sonrası gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Erdoğan, Münbiç’te SDG ile rejimin anlaştığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti: Rejimin, SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum. Zira burayla ilgili bizim Rusya ile daha önce bir anlaşmamız var. Zaten Sayın Putin ile bir araya geldiğimizde o haritaları, bunların Türkçesi, Rusçası hepsi var, kendilerinin önüne sereceğiz. Kaldı ki bizim zaten özellikle Menbiç’te olmak diye bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz Rusya ama rejim, terör örgütü YPG/PYD’yi buradan çıkarmalarıdır.

UEFA soruşturması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ben onu da doğrusu şık bulmuyorum. Futboldan az çok anlarım. Biliyorsunuz Griezmann’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile böyle bir şeyi oldu. Griezmann’a bir şey mi yaptılar, herhangi bir şey verdiler mi? Burada ise şu anda millî takımın bir millî bakışı var, bu millî bakışını da oradaki bütün seyircilerle paylaşıyor. Ben buradan çok ciddi bir şey çıkacağını tahmin etmiyorum. Olsa olsa bir kınama yapabilirler” diye konuştu.

Erdoğan, ABD’de Halkbank’a yönelik hazırlanan iddianamenin sorulmasına karşılık da “O da tabii bu işlerin ne kadar duygusal olduğunun ayrı bir ifadesi. Güya bu iş kapatılmıştı. Şimdi bunu yeniden güney New York savcılığı açmak suretiyle maalesef hukuk dışı, çirkin bir adım attılar. Onların alacağı kararları göreceğiz. Ona göre de biz tabii tedbirlerimizi olgunlaştıracağız” cevabını verdi.



ERDOĞAN PUTİN İLE 22 EKİM’DE BULUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim’de Rusya’ya günübirlik ziyarette bulunacak. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Soçi kentine gidecek Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

İki liderin görüşmesindeki ana gündemin, Suriye ve yürütülen Barış Pınarı Harekâtı olması bekleniyor. Kremlin’den yapılan açıklamada da, Erdoğan ve Putin’in, Suriye’de siyasi çözümün devamı yönünde görüş bildirdiğine ve bu ay sonunda Cenevre’de Suriye Anayasa Komitesi oturumu yapılacağına vurgu yapıldı.