Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan “Salı, çarşamba ve perşembe günlerinde biz Meclis çalışmalarına örnek bir parti olarak görüntü vermezsek bize yazıklar olsun. Burada hassas olmamız lazım. Arkadaşlarımızın sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.