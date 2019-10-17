Erdoğan “Salı, çarşamba ve perşembe günlerinde biz Meclis çalışmalarına örnek bir parti olarak görüntü vermezsek bize yazıklar olsun. Burada hassas olmamız lazım. Arkadaşlarımızın sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım” değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan'dan vekillere genel kurul uyarısı
17.10.2019 - 05:00 | Son Güncelleme: 17.10.2019 - 05:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup konuşmasının başında milletvekillerinin Meclis’teki toplantılara katılımının zayıf olduğunu belirterek uyardı.
Etiketler : erdoğan,haberler,vekil,grup toplantısı,
656776 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656776.aspx
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