Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - Genel Kurulda, Barış Pınarı Harekâtı hakkında milletvekillerini bilgilendiren Çavuşoğlu, sınırlarımıza yönelik tehditleri önemli ölçüde bertaraf ettiklerini belirterek “Bugün bazı ülkelerin operasyondan çok rahatsız olmasının nedenini biliyoruz. Biz bu oyunu bozduk. Tepki gösteren ülkelere bakın başta Fransa olmak üzere amaçları burada bir terör örgütü kurmak istiyorlardı. Dolayısıyla bu kadar bize saldırmalarının sebebi de bu oyunu bozmamızla beraber yaşadıkları hayal kırıklığıdır, onun neticesidir” dedi.

YPG’nin Türkiye’ye saldırması için DEAŞ üyelerini serbest bıraktığını belirten Çavuşoğlu “YPG bununla kalmadı, onların cebine harçlık da verdi. Bu terör örgütü, PYD/YPG palazlandıkça terör ve baskının boyutunu artırdı” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ABD’nin yaptırım kararı için de ‘’Söz konusu yaptırımlara da elbette karşılıklılık çerçevesinde gerekli cevabı da vereceğiz adımları da atacağız. Böyle bir zamanda hiçbir yaptırım ve tehdit bizim kararlılığımızı etkileyemez’’ diye konuştu.