Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda görev alan komandolar, kendilerine verdikleri asker selamı ile destek gönderen A Millî Futbol Takımı futbolcuları, dünya artistik jimnastik şampiyonu İbrahim Çolak ve dünya büyük kadınlar boks şampiyonu Busenaz Sürmeneli’yi unutmadı. Millî Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından ‘Kahraman komandolarımızın kendilerine selam gönderen sporcularımıza mesajı var’ başlığıyla paylaşılan videoda Tel Abyad’da vazife yapan komando askerler, millî sporculara ve Türk milletine selam gönderdi.