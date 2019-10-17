Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bosna-Hersek’in Srebrenitsa şehrinde 11 Temmuz 1995’teki Sırpların yaptığı soykırımda çocukları şehit edilen anneler, Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemine destek ziyaretinde bulundu. Duygulu anların yaşandığı ve annelerin birbirine sarılarak ağladığı ziyarette, Srebrenitsa çiçeği olarak adlandırılan çiçek motifli rozeti annelere hediye edildi. İzmir Boşnaklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Yavuz, Bosna Hersek’ten 17 sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı 100 anneyle ziyarete geldiklerini söyledi. Dün Bosna’da bugün de Diyarbakır’daki annelerin acı içinde ağladığını belirten Yavuz “Bu anneler Diyarbakır annelerinin hâlinden anlayan annelerdir çünkü acıları çok taze. Bu annelere destek olmaya, onları cesaretlerinden dolayı kutlamaya geldiler” dedi.

Foça Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Mithedo Oruli de “Savaş sırasında siz bizim yanımıza geldiniz. O yüzden biz de bugün buradayız” diyerek, annelerin mücadelesine destek verdiklerini aktardı. Annelerin dertlerinin en kısa zamanda çözülmesini umduğunu ifade eden Oruli “Umarım çocuklarınız geri döner. Herkes bizi duysun istiyorum” diye konuştu.

Bosnalı annelerden Zehta Turic de burada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek “Çünkü dün biz ağlıyorduk, siz bizim yanımızdaydınız. Bugün de biz sizin için geldik, her zaman sizin yanınızdayız” ifadelerini kullandı.