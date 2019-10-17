Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Akar, Barış Pınarı Harekatı'na dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, “Uçak düşmesinden, başka bir ülkedeki tatbikattaki patlamanın bölgede gerçekleştiğine kadar birçok gerçek dışı haberi ve görüntüyü basında görüyoruz. Bu tür yalan haberlerle Silahlı Kuvvetlerimizin sahada gösterdiği hassasiyet ve başarıyı gölgelemeye çalışıyorlar. Bunların işe yaramayacağını bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığını belirten Akar, "Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili algı oluşturmaya çalışacağına dair bilgiler geliyor. TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek" ifadesini kullandı.