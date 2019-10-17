Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara’ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyeti kabul ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 15.30’da başlayan görüşmede, Barış Pınarı Harekatı kapsamında atılacak adımlar, güvenli bölge konusu ve ABD'nin Türkiye’ye yaptırım kararları gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Pence görüşmesi başladı
17.10.2019 - 15:43 | Son Güncelleme: 17.10.2019 - 15:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı,recep tayyip erdoğan,Mike Pence,
656862 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/656862.aspx
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